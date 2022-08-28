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Барселона, Getty images
28 серпня 2022, 23:21
У рамках третього туру іспанської Ла Ліги Барселона вдома розгромила Вальядолід із рахунком 4:0.
Двома голами у цій зустрічі відзначився Роберт Левандовські. Окрім поляка також забивали Педрі та Роберто.
Вашій увазі відео голів та огляд поєдинку:
Барселона - Вальядолід 4:0
Голи: Левандовські, 24, 65, Педрі, 43, Роберто, 90+2
Барселона: Тер Штеген — Кунде, Араухо (Роберто, 61), Гарсія, Бальде — Гаві (Де Йонг, 61), Бускетс (Кессьє, 76), Педрі — Рафінья (Фаті, 61), Дембеле (Торрес, 82) — Левандовські.
Вальядолід: Масіп — Ескудеро, Санчес, Фернандес, Перес — Агуадо (Меса, 46), Мончу (Плано, 46), Кіке — Ануар (Арройо, 76), Санчес (Тоні, 62) — Гвардіола (Леон, 62).
Попередження: Мончу, Санчес, Кіке