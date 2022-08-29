Іспанія

Нідерландець має залишитись у Барселоні.

Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг був одним з найпопулярніших футболістів, які фігурували у ЗМІ в літнє трансферне вікно.

З Манчестер Юнайтед його зв'язували ще до відкриття трансферного вікна, але трансфер так і не відбувся.

Також де Йонгом цікавились Челсі та Ліверпуль, але остаточної відповіді від нідерландця не отримав жоден клуб.

Через це футболіст вже не цікавий жодному з англійських клубів і єдиний варіант — залишитись в Барселоні. Про це пише Бен Джейкобс.

Нагадаємо, що у перших трьох турах Ла Ліги де Йонг лише раз з'явився на полі зі старту. Двічі він виходив на заміну.