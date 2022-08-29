Нідерландець має залишитись у Барселоні.
Френкі де Йонг, Getty Images
29 серпня 2022, 10:30
Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг був одним з найпопулярніших футболістів, які фігурували у ЗМІ в літнє трансферне вікно.
З Манчестер Юнайтед його зв'язували ще до відкриття трансферного вікна, але трансфер так і не відбувся.
Також де Йонгом цікавились Челсі та Ліверпуль, але остаточної відповіді від нідерландця не отримав жоден клуб.
Через це футболіст вже не цікавий жодному з англійських клубів і єдиний варіант — залишитись в Барселоні. Про це пише Бен Джейкобс.
Нагадаємо, що у перших трьох турах Ла Ліги де Йонг лише раз з'явився на полі зі старту. Двічі він виходив на заміну.