Іспанія

Іспанський колектив випередив решту претендентів на гравця.

Досвідчений уругвайський нападник Едінсон Кавані під час поточної трансферної кампанії отримав статус вільного агента одразу після завершення його контракту з англійським Манчестер Юнайтед.

Одразу після цього футболіст отримав безліч пропозицій від клубів як із Європи, так і з Південної Америки, однак зрештою відкинув варіант із переїздом до аргентинського Бока Хуніорс в останній момент.

Останніми днями до 35-річного виконавця почала придивлятись іспанська Валенсія, і, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, "кажанам" удалось доволі швидко провести успішні перемовини з представниками гравця.

Уже сьогодні, 29 серпня, уругваєць має прибути до міста Валенсія, де на нього буде чекати дворічна угода, умови якої були узгоджені сторонами напередодні.

У минулому сезоні Кавані забив двічі та віддав один гольовий пас за 20 зіграних матчів.