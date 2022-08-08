Аргентина

Форвард не залишить межі Європи.

Досвідчений уругвайський нападник Едінсон Кавані поточного трансферного вікна отримав статус вільного агента, завершивши власні виступи в складі англійського Манчестер Юнайтед, після чого його агенти почали активні пошуки наступного клубу.

Попит на 35-річного виконавця існує не тільки серед представників європейського субконтиненту, а й збоку відомих клубів Південної Америки, до переліку яких входить аргентинський Бока Хуніорс.

Саме "синьо-золоті" тривалий час вважались фаворитами в перегонах за цим футболістом, проте зрештою відомий італійський журналіст Фабріціо Романо був змушений повідомити, що під час попередніх 48 годин підсумком контактів між агентами Кавані та представниками аргентинського колективу стала відмова гравця переїжджати не тільки до власне Боки, а й до іншого континенту взагалі.

Едінсон уже має в своїй уяві чіткі обриси майбутньої кар’єри — уругваєць планує перебратись до Іспанії, де до нього не приховують інтерес одразу кілька клубів, серед яких Вільярреал та Валенсія вважаються фаворитами.

У минулому сезоні нападник відзначився двома голами та одним гольовим пасом у 20 зустрічах.