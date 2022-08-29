Іспанія

Іспанські футболісти зароблятимуть, як і раніше.

Барселона вирішила не скорочувати зарплати Жерара Піке та Серхіо Бускетса, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонський клуб раніше бажав знизити оклади футболістів з метою скорочення зарплатного фонду всього клубу, але зараз відмовився від переговорів із гравцями з цього приводу.

Справа в тому, що керівництво Барселони оптимістично дивиться на нинішні положення клубу, особливо після завершення процедури реєстрації захисника Жюля Кунде та у світлі можливого продажу форварда П'єр-Емеріка Обамеянга.

За чутками, Барселона заборгувала Піке близько 52 мільйонів євро – це зарплата та відкладені платежі.