Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Валенсія - Атлетіко, twitter.com/Atleti
30 серпня 2022, 00:59
У рамках третього туру чемпіонату Іспанії Валенсія на своєму полі приймала Атлетіко.
Підопічні Дієго Сімеоне зусиллями Антуана Грізманна забили один гол, щоб дозволило здолати колектив Дженнаро Гаттузо.
Валенсія — Атлетіко 0:1
Гол: Грізманн, 66.
Валенсія: Мамардашвілі, Тьєррі Коррейя (Фульк'є, 69), Джемерт, Діакабі, Тоні Лато (Дієго Лопес, 81), Гільямон (Ніко Гонсалес, 69), Кастільєхо (Франсіско Перес, 74), Солер, Муса, Маркос Андре (Максі Гомес, 74), Ліно.
Атлетіко: Облак, Вітцель, Хіменес, Рейнілду, Сауль (Карраско, 46), Коке, Кондогбіа (Грізманн, 64), де Пауль (Лемар, 64), Льоренте, Мората (Корреа, 83), Жоау Фелікс (Кунья, 83).
Попередження: Сауль (14), Маркос Андре (18), Гаттузо (26), Сімеоне (26), Рейнілду (27), Тьєррі Коррейя (42), Жоау Фелікс (55), Джемерт (76), Франсіско Перес (83) .