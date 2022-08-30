Барселона працює над придбанням Тома Меньє, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 30-річний бельгієць є пріоритетним варіантом "синьо-гранатових" для посилення правого флангу оборони.

Захисник уже повідомив Боруссії про бажання перебратися до каталонської команди.

У разі переходу Меньє підпише з Барселоною контракт на 3-4 роки.

Зазначимо, що для трансферу Барселоні потрібно продати Обамеянга або Депая.