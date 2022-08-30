30-річний футболіст хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії.
ТОМА МЕНЬЄ, Getty Images
30 серпня 2022, 13:45
Барселона працює над придбанням Тома Меньє, повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, 30-річний бельгієць є пріоритетним варіантом "синьо-гранатових" для посилення правого флангу оборони.
Захисник уже повідомив Боруссії про бажання перебратися до каталонської команди.
У разі переходу Меньє підпише з Барселоною контракт на 3-4 роки.
Зазначимо, що для трансферу Барселоні потрібно продати Обамеянга або Депая.