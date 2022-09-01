27-річний футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Іспанії.
ЕКТОР БЕЛЬЄРІН, GETTY IMAGES
01 вересня 2022, 14:59
Барселона максимально близька до придбання Ектора Бельєріна, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, 27-річний футболіст чекає на дзвінок від каталонського клубу, щоб перехід було здійснено. Очікується підписання контракту найближчим часом.
Бельєрін відхилив пропозиції від італійських клубів, щоб перейти до Барселони.
Інші подробиці журналіст Фабриціо Романо не повідомляє, але можливо іспанець поповнить склад Барселони на правах вільного агента.