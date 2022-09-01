Іспанія

27-річний футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Іспанії.

Барселона максимально близька до придбання Ектора Бельєріна, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 27-річний футболіст чекає на дзвінок від каталонського клубу, щоб перехід було здійснено. Очікується підписання контракту найближчим часом.

Бельєрін відхилив пропозиції від італійських клубів, щоб перейти до Барселони.

Інші подробиці журналіст Фабриціо Романо не повідомляє, але можливо іспанець поповнить склад Барселони на правах вільного агента.