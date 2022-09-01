Іспанія

Проте нідерландець, швидше за все, залишиться у нинішній команді.

Високі шанси, що Мемфіс Депай продовжуватиме виступати за Барселону, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, нападник не веде переговорів із Челсі — лондонський клуб зосереджений на підписанні П'єр-Емеріка Обамеянга.

Нідерландський футболіст близький до того, щоб залишитися в каталонській команді, але варіант із переходом до іншого клубу все ще не виключений.

Депай та Барселона готові розірвати контракт, але тільки в тому випадку, якщо гравець домовиться з новим клубом.

У 28 матчах минулого сезону Ла Ліги Мемфіс забив 12 голів і зробив 2 асисти.