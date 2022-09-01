31-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому клубі.
МАРТІН БРАЙТВЕЙТ, GETTY IMAGES
01 вересня 2022, 16:59
Мартін Брайтвейт і Барселона дійшли згоди про розірвання контракту, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, 31-річний нападник залишить каталонський клуб і підпише угоду на три роки з Еспаньйолом. Угода повинна бути завершена найближчим часом. Все узгоджено.
За іншими даними, данець вже проходить медичний огляд в Еспаньйолі.
Раніше Брайтвейт не хотів залишати Барселону і вимагав компенсацію, якщо клуб хоче розірвати з ним контракт.