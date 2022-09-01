Іспанія

31-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому клубі.

Мартін Брайтвейт і Барселона дійшли згоди про розірвання контракту, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 31-річний нападник залишить каталонський клуб і підпише угоду на три роки з Еспаньйолом. Угода повинна бути завершена найближчим часом. Все узгоджено.

За іншими даними, данець вже проходить медичний огляд в Еспаньйолі.

Раніше Брайтвейт не хотів залишати Барселону і вимагав компенсацію, якщо клуб хоче розірвати з ним контракт.