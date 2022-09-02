Іспанія

Футболіст напередодні залишив клуб.

В останні години літнього трансферного вікна нападник Пьєр-Емерік Обамеянг змінив Барселону на Челсі.

Габонський форвард пробув у каталонському клубі лише пів року, алее тепло попрощався із фанатами.

"Кулесе, я провів з вами всього шість місяців. Але здається, що минуло шість років. Вся любов, яку я отримав, невимовна, особливо в ці дні.

Я бажаю вам всього найкращого та сподіваюся на швидку зустріч. Дякую, сім'я!", — написав футболіст у своєму Twitter.

У склады Барселони досвідчений форвард зіграв 24 матчі, у яких забив 13 голів та віддав один асист.