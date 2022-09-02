Футболіст напередодні залишив клуб.
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02 вересня 2022, 23:59
В останні години літнього трансферного вікна нападник Пьєр-Емерік Обамеянг змінив Барселону на Челсі.
Габонський форвард пробув у каталонському клубі лише пів року, алее тепло попрощався із фанатами.
"Кулесе, я провів з вами всього шість місяців. Але здається, що минуло шість років. Вся любов, яку я отримав, невимовна, особливо в ці дні.
Я бажаю вам всього найкращого та сподіваюся на швидку зустріч. Дякую, сім'я!", — написав футболіст у своєму Twitter.
У склады Барселони досвідчений форвард зіграв 24 матчі, у яких забив 13 голів та віддав один асист.