Іспанія

Головний тренер мадридців схотів зберегти півзахисника.

Півзахисник Реала Дані Себальос хотів залишити команду в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Relevo, головний тренер мадридців Карло Анчелотті відмовив іспанського футболіста йти.

Стверджується, що на Дані Себальйос претендував Бетіс, а сам гравець був зацікавлений у переході.

Минулого сезону Дані Себальос провів за Реал Мадрид 18 неповних матчів у всіх турнірах (338 хвилин) та відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що іспанського півзахисника також претендував Мілан.