Головний тренер мадридців схотів зберегти півзахисника.
Дані Себальйос, getty images
03 вересня 2022, 12:58
Півзахисник Реала Дані Себальос хотів залишити команду в літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Relevo, головний тренер мадридців Карло Анчелотті відмовив іспанського футболіста йти.
Стверджується, що на Дані Себальйос претендував Бетіс, а сам гравець був зацікавлений у переході.
Минулого сезону Дані Себальос провів за Реал Мадрид 18 неповних матчів у всіх турнірах (338 хвилин) та відзначився однією результативною передачею.
Нагадаємо, що іспанського півзахисника також претендував Мілан.