Іспанія

Субота в Іспанії почалася з нічиєї.

У п'ятницю четвертий тур іспанської Ла Ліги стартував з розгромної перемоги Сельти над Кадісом (3:0).

У суботу ж програму дня відкрили Мальорка та Жирона — їхній матч закінчився бойовою нічиєю. Що цікаво, команди переграли майже 10 зайвих хвилин через пенальті у компенсований час.

Мальорка — Жирона — 1:1

Голи: Раїльо, 87 — Самуель Сайс, 90+2 (пен)

Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт, Раільйо, Копете, Коста — Санчес (Греньє, 60), Батталья (Галаррета, 90+2) — Лі Кан Ін, Дані Родрігес (Бастідас, 73) — Мурікі

Жирона: Хуан Карлос — Буено, Лопес (Каррера, 90+3), Хуанпе — Мартінес, Ромеу, Гарсія, Гутьєррес (Бернарду, 90+3) — Рейнір (Тоні, 65), Рікельме (Вальєхо, 79) — Кастельянос (Сайс, 79)

Попередження: Батталья, 14; Мурікі, 29; Санчес, 58; Копете, 90+1 — Кастельянос, 23; Ромеу, 49.

Команди залишаються сусідами по таблиці. "Островітяни" з п'ятьма пунктами наразі перебувають на десятій сходинці, у той час як каталонці з чотирьма — на одинадцятій.