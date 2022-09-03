Іспанія 03 вересня 2022, 17:30 35-річний Аспас лідирує у гонці бомбардирів Ла Ліги Форвард дуже круто розпочав сезон. Яго Аспас, getty images 03 вересня 2022, 17:30 У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги Сельта вдома розібралась із Кадісом, здобувши перемогу 3:0. Двічі у цьому поєдинку голами відзначився 35-річний лідер атаки Сельти Яго Аспас. Форвард збірної Іспанії наразі має п'ять забитих голів у чотирьох поєдинках чемпіонату Іспанії, що робить його найкращим бомбардиром. Поки що на один м'яч менше забив форвард Барселони Роберт Левандовські та Борха Іглесіас, який виступає за Бетіс. ГРАВЕЦЬ КЛУБ ГОЛИ(ПЕН) ІГРИ Яго Аспас Сельта 5 (1) 4 Роберт Левандовські Барселона 4 3 Борха Іглесіас Бетіс 4 (2) 3 Карім Бензема Реал Мадрид 3 (1) 3 Горка Гурузета Атлетік 2 2 Садік Умар Альмерія 2 3 Антуан Грізманн Атлетіко 2 3 Альваро Мората Атлетіко 2 3 Ведат Мурікі Мальорка 2 3 Вінісіус Жуніор Реал Мадрид 2 3 Люди Яго Аспас Команди Сельта Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте