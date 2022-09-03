Іспанія

Форвард дуже круто розпочав сезон.

У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги Сельта вдома розібралась із Кадісом, здобувши перемогу 3:0.

Двічі у цьому поєдинку голами відзначився 35-річний лідер атаки Сельти Яго Аспас.

Форвард збірної Іспанії наразі має п'ять забитих голів у чотирьох поєдинках чемпіонату Іспанії, що робить його найкращим бомбардиром.

Поки що на один м'яч менше забив форвард Барселони Роберт Левандовські та Борха Іглесіас, який виступає за Бетіс.