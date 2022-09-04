Іспанія

Один з лідерів Більбао продовжує вдосконалювати неймовірний рекорд.

Головний тренер Атлетіка Більбао Ернесто Вальверде оголосив склад своєї команди на поєдинок проти Еспаньйола. Серед інших гравців у стартових "11" опинився й форвард Іньякі Вільямс.

Що тут такого вартого уваги можете запитати ви? Справа в унікальному рекорді екс-гравця національної збірної Іспанії.

Гра проти "папужок" стане для нього, увага, 237-им поєдинком поспіль за "левів".

Минулого туру ця неймовірна серія була під загрозою зриву через розтягнення Уньякі гомілковостопного суглобу, але він встиг відновитися після пошкодження та знову бути готовим до бою.

Фантастика, що подібні речі мають місце у сучасному футболі, де є підвищена інтенсивність та напружений графік, який тягне за собою неминучі травми та спад форми.