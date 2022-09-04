Завершився недільний матч чемпіонату Іспанії.
Фото: twitter.com/AthleticClub
04 вересня 2022, 19:17
У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги Атлетік приймав Еспаньйол.
Гра йшла до нічиєї, проте на 83-й хвилині гри екс-гравець Барселони Мартін Брайтвейт влучив у ворота Сімона, внаслідок чого приніс своїй команді три пункти.
Атлетік – Еспаньйол 0:1
Гол: Брайтвейт, 83.
Атлетік: Унаї Сімон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вівіан, Лекуе (Морсільо, 84), Весга, Сансет (Венседор, 71), Муніаїн, Вільямс (Рауль Гарсія, 71), Беренгер, Вільямс (Гурусета, 56).
Еспаньйол: Альваро Фернандес, Хіль, Кабрера, Калеро (Ель-Хілалі, 71), Оліван, Дардер, Експосіто (Баре, 46; Кеддарі, 61), Вінісіус Коста, Хоселу, Брейтуейт (Дані Гомес, 86), Пуадо (Ласо, 71)
Попередження: Кабрера (45), Сансет (54), Де Маркос (90), Дані Гомес (90), Венседор (90).