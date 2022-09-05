Іспанія

У заявці Реала звільнилося одне місце для потенційного новачка з країни, яка не є членом Євросоюзу.

Вінісіус Жуніор отримав іспанське громадянство, повідомив офіційний сайт Реалу.

22-річний футболіст приєднався до мадридського клубу у 2018 році. З того часу він проживає в Іспанії на постійній основі.

Два роки тому Вінісіус склав два необхідні для отримання паспорта іспити – з іспанської мови та культури країни.

Завдяки тому, що Вінісіус тепер має іспанський паспорт, у заявці Реала звільнилося одне місце для потенційного новачка з країни, яка не є членом Євросоюзу.

Зазначимо, що у складі Реала два футболісти без паспорта Євросоюзу: Мілітао та Родріго.