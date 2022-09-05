Іспанія

Остаточне рішення залишається за боснійцем.

Міралем П'янич може продовжити кар'єру у чемпіонаті ОАЕ, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Аль-Шарджа зробив пропозицію про трансфер півзахисника Барселони. Футболісту запропонували контракт на три роки. Каталонці готові відпустити гравця.

Остаточне рішення залишається за боснійцем. Його приваблює ідея з переходом до Аль-Шарджи, і угода може бути укладена найближчим часом, оскільки сторони обговорюють останні деталі угоди.

Минулий сезон 32-річний футболіст провів в оренді у Бешикташі.