Іспанія

Легенда каталонців хоче бачити аргентинця у клубі знову.

Колишній капітан Барселони Карлес Пуйоль заявив, що було б непогано Ліонелю Мессі повернутись до "синьо-гранатових".

"Я вважаю, що Лео Мессі ще не пізно повернутись до рідного клубу — до каталонської Барселони. Я знаю, що в нього в ПСЖ лише рік залишився по контракту. Але за цей час може багато чого статися.

Ситуація залежить від головного тренера Хаві та самого Лео. Але я впевнений, що Мессі завжди будуть раді в Барселоні", — сказав Пуйоль.

Нагадаємо, що Мессі протягом 18 років носив футболку Барселони, але влітку 2021 року змінив клуб на ПСЖ, куди перейшов безкоштовно.