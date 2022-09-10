Іспанія

Іспанський фулбек перейшов до каталонського гранду в останній день трансферного вікна.

Правий захисник Ектор Бельєрін минулого літа змінив клубну прописку, перейшовши на постійній основі з лондонського Арсеналу до каталонської Барселони.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, заради трансферу до табору "синьо-гранатових" 27-річний іспанець відхилив дві пропозиції з Італії в останній день трансферного вікна.

Нагадаємо, що минулого сезону Бельєрін виступав на правах оренди за Реал Бетіс, з яким виграв Кубок Іспанії.

На рахунку іспанського фулбека за підсумками минулої кампанії 32 матчі на клубному рівні та 5 результативних передач.