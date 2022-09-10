Іспанія

Цікавий матч спостерігати фанати на стадіоні у Барселоні.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Севілья у гостях перемогла Еспаньйол з рахунком 2:3.

Перший тайм був повністю за гостями. Севілья забила три голи, на що суперник практично нічого не зміг відповісти. Рахунок відкрив Ламела вже на першій хвилині. За ним були два голи від Кармони. Лише у додатковий час Хоселу з пенальті один м'яч відіграв.

Але вже у другому таймі Еспаньйол вийшов набагато зарядженішим, ніж на першу половину гру. І на 62 свій дебютний гол за каталонський клуб забив Мартін Брайтвейт.

Під кінець гри нерви в гостей почали здавати. На 84 хвилині Ламела отримав другу жовту і пішов з поля. Одразу ж суддя видалив головного тренера Севільї Лопетегі. Але все ж перемогу його команда втримала.

Еспаньйол — Севілья 2:3

Голи: Хоселу, 45+4, Брайтвейт, 62 — Ламела, 1, Кармона, 26, 45

Еспаньйол: Фернандес — Хіль (Санчес, 76, Ель-Хілалі, 88), Гомес, Кабрера, Оліван — Коста, Еспосіто (Гомес, 59), Пуадо (Меламед, 88), Дардер, Брайтвейт — Хоселу

Севілья: Буну — Акунья (Теллес, 46), Сілас (Рекік, 67), Гудель, Кармона (Навас, 73) — Фернандо, Торрес (Ньянзу, 67), Іско, Хордан (Ракітіч, 73) — Ен-Несірі, Ламела.

Попередження: Хіль, Хоселу, Ламела, Акунья, Кошта, Фернандо, Гомес.