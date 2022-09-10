Іспанія

Відбувся черговий матч п'ятого туру чемпіонату Іспанії.

У поєдинку п'ятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на своєму полі впевнено обіграв Сельту з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині зустрічі, коли результативним ударом відзначився Корреа. Потім на початку другого тайму автор результативної передачі під час першого голу Де Пауль подвоїв перевагу команди Дієго Сімеоне.

На 66 хвилині результативним ударом у складі "матрацників" відзначився Карраско, але гості відповіли, коли на 72 хвилині забив Вейга, який вийшов на заміну. Проте розгрому було не уникнути — голом у свої ворота відзначився Нуньєс.

Після п'яти турів Атлетіко набрав 10 очок і забрався на четверте місце у Ла Лізі, а у Сельти сім балів та 11 рядок.

Атлетіко — Сельта 4:1

Голи: Корреа, 9, Де Пауль, 50, Карраско, 66, Нуньєс, 83 (автогол) — Вейга, 72.

Атлетіко: Грбич — Карраско (Ньїгес, 85), Мандава, Вітсель, Ермосо, Моліна — Лемар (Коке, 46), Де Пауль (Кунья, 76), Кондогбія — Мората (Грізманн, 64), Корреа (Феліш, 64).

Сельта: Аугустін — Галан, Нуньєс, Айду, Мальйо — Серві, Белтран, Тапіа (Соларі, 64), Перес (Вейга, 53) — Ларсен, Аспас.

Попередження: Ермосо, Коке — Нуньєс.