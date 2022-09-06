Іспанія

Football.ua про головне у турі чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував нам дуель лідерів, тобто Реала та Бетіса, першу серйозну перевірку на міцність для Барселони, а також багато інших подій.

Результати 4-го туру Прімери

Реал перервав неприємну серію із Бетісом

Команда "Татка Карло" зійшлася на Сантьяго Барнабеу із Бетісом Мануеля Пеллегріні у битві лідерів.

Куртуа, Карвахаль (Рюдігер, 90), Алаба, Мілітао, Менді, Модріч (Кроос, 80), Тчуамені, Камавінга (Вальверде, 63), Бензема, Вінісіус Жуніор, Родріго (Себальос, 80)

Руй Сілва, Сабалі (Руїбаль, 71), Едгар Гонсалес, Луїс Феліпе, Морено, Гуардадо (Вілліан Жозе, 70), Каналес, Родрігес, Хуанмі (Хоакін, 71), Фекір (Луїс Енріке, 11), Іглесіас

З обох сторін були свої мотиваційні моменти. Реал не міг обіграти севільців вдома на протязі п'яти років, якщо бути більш точним, з березня 2017 року, коли голи Кріштіану Роналду та Серхіо Рамоса дозволили мадридцям перемогти 2:1.

Історичне коло нарешті замкнулося.

В Бетіса ж є "чилійський інженер" Мануель Пеллегріні, який свого часу не дуже добре пішов з Реалу через провину клубу. Втім, усе це звикла лірика.

Команди обмінялися швидкими голами. Спершу Вінісіус елегантним "парашутом" змусив капітулювати Руі Сілву, а Серхіо Каналес (дивно, що не Борха Іглесіас) нагадав Тібо Куртуа його давню звичку пропускати поміж ніг.

Проте цей Реал не здатен спинити практично ніхто у світі. На 65 хвилині Феде Вальверде знайшов співвітчизника Віні Жуніора Родріго у ворожому карному майданчику, а той холоднокровно розібрався у епізоді.

І що ти поробиш з тими "вершковими"?

Атлетіко знову втратив очки

"Матрацники" черговий раз втратили залікові бали та помітно відстали від Реала та Барселони.

Реміро, Горосабель (Сола, 83), Ле Норман, Субельдія (Елустондо, 71), Муньос, Мендес, Меріно, Сільва (Кубо, 71), Субіменді, Серлот (Садік, 46), Чо (Барренечеа, 71)

Облак (Грбіч, 85), Вітцель, Хіменес, Рейнілду, Льоренте, Карраско (Ермосо, 79), Коке, Сауль (Кондогбіа, 46), де Пауль (Грізманн, 63), Мората (Корреа, 79), Феліш

Навіть без Александера Ісака Реал Сосьєдад так просто не відпустить жодного опонента, який дасть йому слабину. До того ж до Сан-Себастьяна під'їхав десант на заміну шведу — Мохамед-Алі Чо та особливо Умар Садік, яким цікавилось багато топ-клубів, зокрема Дортмунд.

Саме нігерієць головою розстріляв Яна Облака, але до цього Атлетіко зумів забити зусиллями Альваро Морати, який чітко зіграв на добиванні. Ба більше, мадридці забили ще раз, але арбітр відмінив це взяття воріт.

Після гри до Сесара Градо виникло багато питань з боку "матрацників", а Коке після фінального свистка розповів журналістам, що з подібним суддівством важко виграти, коли багато важливих деталей (як-то трохи вигадана рука у одному з епізодів) трактують не на твою користь.

Та ще й Ян Облак отримав пошкодження та був замінений на Іво Грбіча. У ендшпілі гості могли вигризти перемогу, але блискуче зіграв голкіпер "чурі урдін" Алекс Реміро.

Барселона здала перший тест на міцність

Навіть кризова Севілья далеко не прохідний суперник для всіх. Багато хто говорив та писав, що команда Хаві точно може оступитися на Рамон Санчес Пісхуан, але ні.

Буну — Монтьєль (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акунья, Ракітіч, ​​Гудель (Кармона, 46), Жордан (Ділейні, 46), Іско (Гомес, 70), Ламела, Ен-Несірі (Дольберг, 57)

тер Штеген — Кунде, Араухо, Ерік Гарсія (Серхі Роберто, 55), Бальде (Альба, 64), Бускетс, Педрі (де Йонг, 63), Гаві, Левандовські (Фаті, 74), Дембеле (Ферран Торрес, 63), Рафінья

Схоже, що ставка Жоана Лапорти може дати свої плоди цього сезону принаймні у внутрішніх турнірах. Барселона виглядає дуже цікаво та по спортивному смачно на старті нової кампанії, а її літні придбання вже починають приносити багато користі.

Ось і тут Роберт Левандовські забив свій черговий гол у футболці із синьо-гранатовим забарвленням і варто вже поступово звикати до цього. Але відзначимо навіть не його (поляк ще й фактично виконав асист, коли після його підсічки та сейва захисника на лінії воріт Рафінья розстріляв сітку), а центрбека гостей Жюля Кунде.

Окрім суто обороної роботи він блискуче виступив проти колишньої команди, віддавши одразу два асисти, один з яких на Левандовські був з розряду світового рівня.

Господарі мали свої моменти, наприклад, коли Марк-Андре витягнув декілька ударів від "нервіонців" підряд, але майже жодного разу за матч не склалося враження, що підсумковий результат на користь "кулес" може бути під загрозою. Непогано, Барселоно.

Коротко про інші матчі 4-го туру:

- Сельта дотиснула Кадіс у другому таймі (3:0). Галісійці відкрили рахунок на 56 хвилині завдяки непоганому удару з-за меж карної зони від Яго Аспаса, а далі "жовта субмарина" стрімко пішла на дно.

- Мальорка та Жирона переможця не виявили (1:1). Команди почали забивати наприкінці матчу — колектив з острова відкрив рахунок завдяки удару після відскоку від Антоніо Райльо, а каталонці зрівняли з пенальті на початку доданого до другого тайму часу зусиллями Самуеля Сайса.

- Осасуна вирвала три очки в Райо у ендшпілі (2:1). Аймар Орос у дотик замкнув передачу від партнера, далі Вальєкано відігрався після штрафного авторства Флоріана Лежена, але на останніх хвилинах Рубен Гарсія розстріляв фактично пусті ворота після кросу свого товариша.

- Еспаньйол завдав Атлетіку Більбао першу поразку у сезоні (1:0). Єдиний м'яч замкнув новачок "папужок" Мартін Брейтвейт, а "леви" не реалізували декілька чудових моментів.

- Вільярреал не лишив каменя на камені від Ельче (4:0). Гості не завдали жодного удару у площину воріт за 90 з гаком хвилин.

- Валенсія "Ріно Гаттузо" вміє і в атаку. "Кажани" просто декласували Гетафе Кіке Флореса (5:1).

- Вальядолід дотиснув Альмерію на останніх хвилинах (1:0). У битві новачків усе вирішив гол Шона Вайссмана на 90+3 хвилині.

Цікаві факти:

- Сельта та Кадіс завдали лише 8 ударів по воротах один одного у першому таймі у їхньому очному протистоянні, що є антирекордом цього сезону у Прімері.

- Яго Аспас забив у четвертому матчі за Сельту поспіль у Прімері, що є найкращим результатом з часів Пахіньо (1947/48).

- Лі Кан-Ін з Мальорки прийняв участь у трьох голах "острівників" в 3 останніх іграх Ла Ліги — більше, ніж у попередніх 39 іграх у цьому турнірі.

- Вінісіус забив перший гол Реала у ворота Бетісу на Сантьяго Барнабеу з березня 2017 року (Серхіо Рамос).

- Легендарний Хоакін розпочав 20-ий сезон у Ла Лізі, тим самим повторивши рекорд Мікеля Солера.

- Альваро Мората забив тричі за Атлетіко у чотирьох стартових турах, що є його найкращим стартом у кар'єрі поряд із дебютом у Челсі (також 3 голи після 4 ігор).

- Роберт Левандовські став лише третім гравцем після Кріштіану Роналду (2009 рік) та Радамеля Фалькао (2011 рік), який відмітився п'ятьма забитими м'ячами у перших чотирьох поєдинках Прімери.

- Жюль Кунде став першим гравцем, який зумів віддати два асисти у першій грі за Барселону на виїзді.

- Арендований у Барселони Абде Еззальзулі став наймолодшим гравцем, який віддав асист за Осасуну у дебютному матчі Прімери у ХХІ столітті (20 років, 216 днів).

- Мартін Брейтвейт став четвертим гравцем Ла Ліги у ХХІ столітті, який забивав і у складі Барселони, і у складі ворогів з Еспаньйола після Дані Гарсії, Феліпе Коутіньйо та Алейша Відаля.

- Вільярреал - єдина команда у топ-5 лігах Європи на даний момент, котра не пропустила жодного м'яча у чемпіонаті (Сельта 2001/02, Барселона 2014/15 та Реал Мадрид 2015/16 також не пропускали у перших 4 матчах Прімери).

- Валенсія забила три м'ячі у стартові 16 хвилин у матчі Ла Ліги вперше з 1975 року (також подібне досягнення підкорялося "кажанам" у жовтні 2014 року у грі проти Атлетіко — 3:1).

- Шон Вайссман забив найбільш пізній гол Вальядоліду у Прімері з листопада 2019 року (Сандро Рамірес проти Мальорки — 93:13).

Найкращий гол 4-го туру Прімери:

Оскар Родрігес (Сельта)

Яго Аспас (Сельта)

Роберт Левандовські (Барселона)

Тоні Лато (Валенсія)

Саму Кастільєхо (Валенсія)

Найкращий тренер 4-го туру Прімери:

Карло Анчелотті (Реал Мадрид) — важлива перемога над сильним Бетісом (2:1)

Хаві (Барселона) — розгром Севільї на її полі (3:0)

Унаї Емері (Вільярреал) — впевнений розгром непоступливого Ельче (4:0)

Дженнаро Гаттузо (Валенсія) — знищення Гетафе на його полі (5:1)

Найкращий гравець 4-го туру Прімери:

Яго Аспас (Сельта) — переможний дубль у грі з Кадісом (3:0)

Родріго Гоес (Реал Мадрид) — переможний гол у ворота Бетіса (2:1)

Умар Садік (Реал Сосьєдад) — дебютний м'яч за сан-себастьянців, що допоміг його команді зіграти внічию з Атлетіко (1:1)

Жюль Кунде (Барселона) — два асисти у грі проти минулих партнерів (3:0)

Мартін Брейтвейт (Еспаньйол) — давайте накидаємо Легенді компліментів за дебютний та переможний гол Атлетіку у складі Еспаньйола (1:0)

Атакувальні лінії Вільярреала та Валенсії (4:0 / 5:1)

Символічна збірна 4-го туру Прімери:

Турнірна таблиця після 4-го туру Прімери

# И О 1 Реал Мадрид 4 12 2 Барселона 4 10 3 Вільярреал 4 10 4 Бетіс 4 9 5 Осасуна 4 9 6 Атлетік 4 7 7 Атлетіко 4 7 8 Сельта 4 7 9 Реал Сосьєдад 4 7 10 Валенсія 4 6 11 Мальорка 4 5 12 Жирона 4 4 13 Альмерія 4 4 14 Райо Вальєкано 4 4 15 Еспаньйол 4 4 16 Вальядолід 4 4 17 Севілья 4 1 18 Ельче 4 1 19 Хетафе 4 1 20 Кадіс 4 0

Розклад 5-го туру чемпіонату Іспанії