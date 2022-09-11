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11 вересня 2022, 00:07
У рамках поєдинку іспанської Ла Ліги Барселона переграла Кадіс з рахунком 4:0.
За каталонський гранд голами відзначались Френкі де Йонг, Роберт Левандовські, Ансу Фаті та Усман Дембеле.
До вашої уваги відео голів та огляд поєдинку:
Кадіс — Барселона 0:4
Голи: де Йонг, 55, Левандовські, 65, Фаті, 86, Демьеле, 90+2.
Кадіс: Ледесма — Сальдуа, Ернандес, Мбає, Еспіно — Фернандес (Аларкон, 59), Сан Еметеріо (Алькарас, 72), Алехо (Бонгонда, 60), Собріно (Негредо, 72), Окампо — Перес (Мабіл, 72).
Барселона: тер Штеген — Бальде (Алонсо, 78), Піке, Араухо, Бельєрін — Гаві (Педрі, 57), Бускетс, де Йонг — Торрес (Дембеле, 57), Рафінья (Рафінья, 72), Депай (Левандовські, 57).
Попередження: Рафінья, Бускетс.