Іспанія

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Мадридський Атлетіко в пізньому матчі суботи в рамках п’ятого туру іспанської Ла Ліги приймав на власному полі Сельту з Віго.

За великим рахунком, команди провели доволі рівну гру, у якій гостям навіть удалось створити більшу кількість гольових моментів, однак їхня реалізація у виконанні підопічних Едуардо Коудета залишала бажати кращого.

У той час як "кельти" створювали загрози, футболісти Дієго Сімеоне забивали м’ячі — Анхель Корреа відкрив рахунок уже на початку зустрічі, після чого швидкий м’яч Родріго Де Пауля після перерви подвоїв перевагу "матрацників", а м’ячі від Янніка Карраско та автоголо Унаї Нуньєса дозволили Атлетіко не відчути пропущений м’яч від Габріеля Вейги.

Огляд матчу:

Атлетіко — Сельта 4:1

Голи: Корреа, 9, Де Пауль, 50, Карраско, 66, Нуньєс, 83 (автогол) — Вейга, 72.

Атлетіко: Грбич — Карраско (Ньїгес, 85), Мандава, Вітсель, Ермосо, Моліна — Лемар (Коке, 46), Де Пауль (Кунья, 76), Кондогбія — Мората (Грізманн, 64), Корреа (Феліш, 64).

Сельта: Аугустін — Галан, Нуньєс, Айду, Мальйо — Серві, Белтран, Тапіа (Соларі, 64), Перес (Вейга, 53) — Ларсен, Аспас.

Попередження: Ермосо, Коке — Нуньєс.

Джерело: MEGOGO.