Іспанія

Іспанський опорник не продовжуватиме контракт із "синьо-гранатовими".

Поточний контракт опорного півзахисника Серхіо Бускетса з Барселоною розрахований до літа 2023 року, але іспанець вирішив його не продовжувати.

Як повідомляє El Nacional, 34-річний іспанець вирішив залишити каталонський клуб. "Синьо-гранатові" запропонували гравцеві відкласти отримання частини наданих за контрактом коштів за умови продовження угоди ще на один рік, проте отримав відмову.

За інформацією джерела, після завершення угоди з Барселоною Бускетс хотів би перебратися до МЛС.

Усі попередні переговори між футболістом та керівництвом "блаугранас" щодо продовження контракту завершилися безуспішно.