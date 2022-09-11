Іспанія

Завдяки трьом голам у другому таймі "вершкові" здобули чергові три очки.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал приймав на своєму полі Мальорку і зумів здобути чергову перемогу.

За нічийного рахунку 1:1 підопічні Карло Анчелотті зуміли конвертувати свою ігрову перевагу в голи в другому таймі.

Спершу Вінісіус Жуніор на 73-й хвилині вивів Реал вперед, а вже під кінець Родріго та Рюдігер зуміли зміцнити перевагу "вершкових" і принести до їхнього активу три набрані очки.

Реал Мадрид - Мальорка 4:1

Голи: Вальверде, 45+3, Вінісіус Жуніор, 73, Родріго, 89, Рюдігер, 90+3 — Мурікі, 35

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес (Карвахаль, 71), Рюдігер, Алаба, Менді (Начо, 59) – Вальверде, Кроос, Себальос (Камавінга, 69) – Родріго, Азар (Модрич, 59), Вінісіус

Мальорка: Райкович – Маффео, Вальєнт, Раїльо, Настасіч, Хауме Коста – Дані Родрігес (Греньє, 59), Батталья (Баба, 53), де Галларета (Антоніо Санчес, 59) – Мурікі, Лі Кан Ін

Попередження: Менді, Вальверде — Настасіч, Маффео, Раїльо