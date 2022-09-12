У рамках п'ятого туру чемпіонату Іспанії Бетіс на своєму полі приймав Вільярреал.

Господарям вистачило одного гола, щоб здолати гостей.

Бетіс - Вільярреал 1:0
Гол: Родрі, 61.

Бетіс: Руй Сілва, Сабалі, Песселя, Луїс Феліпе, Морено, Каналес, Вільям Карвалью, Родрігес, Родрі (Руїбаль, 69), Іглесіас (Вілліан Жозе, 89), Луїс Енріке (Гуардадо, 84).

Вільярреал: Рульї, Феменія, Альбіоль, Пау Торрес, Піно (Чуквезе, 54), Педраса (Мохіка, 71), Ло Чельсо, Капу (Коклен, 71), Парехо, Жерар Морено (Алекс Баена, 54), Джексон (Моралес, 78).

Попередження: Піно (40), Гуардадо (89).