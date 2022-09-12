Іспанія

Реал не дорахується опції на правому фланзі.

Лукас Васкес отримав пошкодження у матчі проти Мальорки (4:1) та не зіграє проти Лейпцига у Лізі чемпіонів.

Гравець мадридців змушений був піти з поля вже на 20 хвилині, поступившись місцем Дані Карвахалю.

Іспанські журналіст повідомляють про те, що матч з колективом Марко Розе іспанець точно пропустить, а виступ у Прімері на наступних вихідних поки що знаходиться під питанням.

Отже, варто очікувати у старті Дані Карвахаля на найближчі ігри.

Окрім того, Карло Анчелотті скоріше всього не зможе розраховувати на Каріма Бензема та Едера Мілітао.