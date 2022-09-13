Іспанія

Сума може знизитись до 25 мільйонів євро.

Барселона та Атлетико можуть дійти згоди в ситуації навколо Антуана Грізманна.

Француз виступає за мадридський клуб на правах оренди. За умовами угоди Атлетіко має викупити француза за 40 мільйонів євро, якщо він проведе на полі щонайменше 45 хвилин у 50% матчів за два сезони.

У шести іграх поспіль цього сезону Антуан виходив на заміну після 60-ї хвилини.

Як повідомляє L'Équipe, опцію викупу форварда може бути знижено до 25 млн євро. Переговори між клубами з цього питання близькі до успішного завершення.

Цього сезону Грізманн забив 3 голи у 6 матчах за Атлетико у всіх турнірах.