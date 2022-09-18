Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.
Реал Мадрід - Атлетіко Мадрід
18 вересня 2022, 07:15
У рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Атлетіко прийме Реал у дербі.
Атлетіко — Реал
Неділя, 18 вересня, о 22:00. Стадіон Ванда Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр зустрічі – Хосе Монтера.
18 вересня ми станемо свідками першого супер-протистояння у рамах Ла Ліги цього сезону, а саме Дербі Мадріленьйо. Поєдинок обіцяє бути не менш інтригуючим за майбутнє Ель Класіко.
Обидві команди підходять до дербі у різному стані. Атлетіко наразі взагалі знаходиться поза межами єврокубкової зони, а Реал навпаки демонструє холоднокровність та стабільність у результатах, не втративши жодного пункту в усіх можливих турнірах.
Звісно, діючі чемпіони є фаворитом. Проте їх суперник також може створити багато проблем.
Наприклад, в останній зустрічі на Ванда Метрополітано команда Сімеоне переграла опонента 1:0 завдяку голу Феррейра Карраско.
Цікаво, як складеться поєдинок у неділю та ще й потенційно за відсутності того ж Облака чи Бензема.
Не зіграють: Лемар, Регілон, Савіч, Хіменес — Бензема, Васкес
Під питанням: Облак — ..
прогноз 1:1