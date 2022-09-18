Німецький голкіпер встановив досягнення.
Марк-Андре тер Штеген
18 вересня 2022, 10:00
У суботу Барселона обіграла Ельче, а її голкіпер Марк-Андре тер Штеген відмітився досягненням.
Німецький воротар зіграв 335-ий поєдинок за каталонців, обійшовши у історичному реєстрі легіонерів за кількістю матчів Хав'єра Маскерано (334).
Попереду лише Дані Алвес (408) та Ліонель Мессі (778).
Побити рекорд аргентинця виглядає непосильною задачею, проте обійти бразильця цілком можливо.
Цього сезону німець пропустив 4 голи у 8 поєдинках.