Іспанія

Півзахисник виграв престижний трофей.

Півзахисник мадридського Реала Феде Вальверде став найкращим гравцем сезону в Уругваї.

У субботу, 17 вересня, в Монтевідео пройшла 49 церемонія нагородження призом Charrúa de Oro, який дістався гравцю "королівського клубу".

На цій церемонії були присутні десятки спортсменів у різних категоріях, але він не зміг бути присутнім, адже сьогодні, 18 вересня, він буде грати за Реал у мадридському дербі проти Атлетіко.

Феде Вальверде — найкращий спортсмен сезону в Уругваї. pic.twitter.com/sILAQ5N8YD — Bogggdan1219 (@bogggdan1219) September 18, 2022

Відзначимо, що для Вальверде це перша подібна перемога на батьківщині. Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2021/22 Феде відзначився гольовим пасом, який допоміг клубу виграти змагання.