Іспанія

Француз розповів, чому вибрав каталонський клуб.

Цього літа Жюль Кунде міг перейти до Челсі, однак, зрештою, вибрав Барселону через промову Хаві.

"Мені було цікаво стати частиною нової хвилі Барселони, поборотися за трофеї і повернути клуб до найсильніших.

Я спілкувався з Хаві. Здебільшого ми говорили про футбол. Я відчув, що тренер вірить у мене, він справді добре знав мене, мою гру, мої якості.

Я спілкувався і з Тухелем теж відчув його бажання підписати мене, але просто віддав перевагу мові Хаві", – сказав Кунде в інтерв'ю Goal.com.

Цього сезону Кунде провів 3 матчі за Барселону в чемпіонаті Іспанії і відзначився двома асистами.