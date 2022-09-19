Француз розповів, чому вибрав каталонський клуб.
Жюль Кунде, ФК Барселона
19 вересня 2022, 16:27
Цього літа Жюль Кунде міг перейти до Челсі, однак, зрештою, вибрав Барселону через промову Хаві.
"Мені було цікаво стати частиною нової хвилі Барселони, поборотися за трофеї і повернути клуб до найсильніших.
Я спілкувався з Хаві. Здебільшого ми говорили про футбол. Я відчув, що тренер вірить у мене, він справді добре знав мене, мою гру, мої якості.
Я спілкувався і з Тухелем теж відчув його бажання підписати мене, але просто віддав перевагу мові Хаві", – сказав Кунде в інтерв'ю Goal.com.
Цього сезону Кунде провів 3 матчі за Барселону в чемпіонаті Іспанії і відзначився двома асистами.