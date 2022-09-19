Цього літа Жюль Кунде міг перейти до Челсі, однак, зрештою, вибрав Барселону через промову Хаві.

"Мені було цікаво стати частиною нової хвилі Барселони, поборотися за трофеї і повернути клуб до найсильніших.

Я спілкувався з Хаві. Здебільшого ми говорили про футбол. Я відчув, що тренер вірить у мене, він справді добре знав мене, мою гру, мої якості.

Я спілкувався і з Тухелем теж відчув його бажання підписати мене, але просто віддав перевагу мові Хаві", – сказав Кунде в інтерв'ю Goal.com.

Цього сезону Кунде провів 3 матчі за Барселону в чемпіонаті Іспанії і відзначився двома асистами.