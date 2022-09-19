Іспанія

Також поляк вважає, що з Барслелони буде також важко виграти ЗМ, як і з Баварії.

Роберт Левандовскі не вважає, що після переходу його шанси отримати Золотий м'яч зросли.

"Можливо, гравці Барселони вигравали його частіше за інших, але я не проводжу ночі без сну через цей трофей.

Я не вважаю, що з Барселони шлях до Золотого м'яча коротший, ніж із Баварії", – сказав Левандовські в інтерв'ю Przegląd Sportowy.

Нагадаємо, що польський нападник цього літа перейшов у каталонський клуб із Баварії за 45+5 мільйонів євро.