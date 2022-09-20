Іспанія

Представник французького футболіста розповів про перехід свого підопічного.

Агент Едуардо Камавінга оцінив трансфер півзахисника до Реалу через рік після переходу.

"У Едуардо все гаразд, він дуже щасливий у Реалі. Після цього трансферу з ним відбуваються дуже добрі речі.

Реал – ідеальний клуб для Камавінги. 100%. Якщо ти хочеш бути найкращим гравцем світу або одним із найкращих, то перехід до Реалу – ідеальне рішення", – сказав Джонатан Барнетт в інтерв'ю Goal España.

Цього сезону 19-річний футболіст провів шість матчів на полі за Реал у Ла Лізі.