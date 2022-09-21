Іспанія

Стали відомі подробиці угоди з французьким форвардом.

Вельми цікава сага довкола підписання нового контракту між французьким нападником Усманом Дембеле та каталонською Барселоною розгорнулась під час цьогорічної літньої трансферної кампанії, однак у підсумку все завершилось продовженням взаємин між 25-річним виконавцем на клубом.

Нова угода буде чинною до 2024 року, однак, як стало відомо французький пресі, у ній закладено спеціальну умову, згідно з якою гравець може залишити розташування "блаугранас" уже наступного літа.

Для цього бажаючим придбати Дембеле потрібно буде викласти 50 млн євро.

При цьому, заробітна платня футболіста була підвищена, однак Барса відмовила йому та його агенту в отриманні підписного бонусу.

Натомість, якщо Усман таки змінить клубну прописку наступного літа, він та його представник отримують рівно половину від суми трансферу.

Із початку нового сезону на рахунку француза два голи та чотири асисти у восьми зіграних матчах.