Испания

Добігла кінця чергова мильна опера довкола каталонського клубу.

Взаємини між французьким нападником Усманом Дембеле та каталонською Барселоною були напруженими впродовж усього останнього сезону, і зрештою дійшло до того, що перший день липня 2022 року став дебютним для 25-річного виконавця в якості вільного агента в його професійній кар’єрі.

Це в свою черго дозволило "блаугранас" розпочати перемовини щодо нової угоди з чистого аркушу, що зрештою виявилось найбільш дієвим способом домовитись із представниками футболіста щодо суттєвого зниження рівня його заробітної платні.

Події останніх днів показали — до моменту офіційного оголошення про досягнуту домовленість між сторонами залишилось чекати ще небагато, а вже сьогодні, 14 липня, Барселона на офіційному сайті розмістила відповідну заяву.

Новий контракт Усмана Дембеле буде чинним до кінця червня 2024 року.

За п’ять років у Барсі француз награв уже 150 матчів, забивши 32 голи та віддавши 34 гольові передачі.