Іспанія

Стає зрозумілим, чому клуб так і не продовжив контракт із своїм зірковим вихованцем.

Більше року минуло з того моменту, як аргентинський нападник Ліонель Мессі залишив розташування каталонської Барселони на користь переходу до французького Парі Сен-Жермен у якості вільного агента.

Приводом для такого трансферу був знаменитий бюрофакс, що його надіслав футболіст на адресу клубу з одностороннім повідомленням про наміри залишити команду.

Барса тоді здійснила відчайдушну спробу залишити Мессі в своєму розташуванні, проте зрештою сторони вирішили не продовжувати взаємини.

Як стало відомо іспанський пресі з серії електронних листів між батьком Ліонеля, президентом клубу Жозепом Бартомеу та генеральним директором Оскаром Грау, зірковий гравець висунув перед "блаугранас" такі вимоги, які виявились для них непідйомними.

Зокрема, Мессі хотів мати угоду до 2023 року з можливістю одностороннього подовження термінів її дії ще на один рік, у якій буде прописана фіксована зарплата в розмірі, що поступово (за два роки) мав би дійти до показників "доковідних" часів із додатковим зростанням у 3% річних.

Окрім цього, аргентинець хотів отримати 10 млн євро бонусу за підписання контракту, окреме місце в VIP-ложі Камп Ноу для його родини та родини Луїса Суареса, а також переліт на приватному літаку для всієї родини до Аргентини на різдвяні свята.

На додачу до цього, Мессі хотів застрахувати себе від фінансових втрат, що пов’язані зі зміною податкової політики в Іспанії, переклавши компенсацію в різниці податків на клуб.

Увесь цей солідний контракт до того ж мав бути розірваним будь-якої миті, за бажанням гравця, із компенсацією в 10 тис. євро.

Аргентинець також захотів, щоб клуб заприсягся продовжити контракт Пепе Кости — помічник Мессі з побутових питань — на той самий строк, що й у футболіста.

Барселоні така пропозиція тоді не була до вподоби, тож сторони в підсумку розійшлись.