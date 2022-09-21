Український центрбек знову потрапив до найгірших в історії клубу.
Дмитро Чигринський, Getty Images
21 вересня 2022, 23:24
Популярне видання Goal склало список з найгірших трансферів каталонської Барселони в історії.
Очолює цей список перехід Філіппе Коутіньо з Ліверпуля. Останнє місце за Еммануель Петі з Арсенала.
Сьому місце в українського центрбека Дмитра Чигринського, який переходив у Барселону з Шахтаря за 25 мільйонів євро.
1. Філіппе Коутіньо (з Ліверпуля за 120+40 млн);
2. Антуан Грізманн (з Атлетіко за 120 млн);
3. Златан Ібрагімович (з Інтера за 69,5 млн);
4. Мартін Брейтуейт (з Леганеса за 18 млн);
5. Міралем П'яніч (з Ювентуса в обмін на Артура);
6. Кейррісон (з Палмейраса за 14 млн);
7. Дмитро Чигринський (з Шахтаря за 25 млн);
8. Олександр Гліб (з Арсенала за 17 млн);
9. Джованні (з Крузейро за 18 млн);
10. Андре Гомеш (з Валенсії за 35 млн);
11. Олександр Сонг (з Арсенала за 18 млн);
12. Крістоф Дюгаррі (з Мілана за 4 млн);
13. Дуглас Перейра (з Сан-Паулу за 4 млн);
14. Нелсон Семеду (з Бенфіки за 30 млн);
15. Еммануель Петі (з Арсенала за 15 млн).
Наразі 35-річний Дмитро Чигринський виступає у Греції за Іонікос. Його контракт триває до літа 2024 року.