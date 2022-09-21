Іспанія

Український центрбек знову потрапив до найгірших в історії клубу.

Популярне видання Goal склало список з найгірших трансферів каталонської Барселони в історії.

Очолює цей список перехід Філіппе Коутіньо з Ліверпуля. Останнє місце за Еммануель Петі з Арсенала.

Сьому місце в українського центрбека Дмитра Чигринського, який переходив у Барселону з Шахтаря за 25 мільйонів євро.

1. Філіппе Коутіньо (з Ліверпуля за 120+40 млн);

2. Антуан Грізманн (з Атлетіко за 120 млн);

3. Златан Ібрагімович (з Інтера за 69,5 млн);

4. Мартін Брейтуейт (з Леганеса за 18 млн);

5. Міралем П'яніч (з Ювентуса в обмін на Артура);

6. Кейррісон (з Палмейраса за 14 млн);

7. Дмитро Чигринський (з Шахтаря за 25 млн);

8. Олександр Гліб (з Арсенала за 17 млн);

9. Джованні (з Крузейро за 18 млн);

10. Андре Гомеш (з Валенсії за 35 млн);

11. Олександр Сонг (з Арсенала за 18 млн);

12. Крістоф Дюгаррі (з Мілана за 4 млн);

13. Дуглас Перейра (з Сан-Паулу за 4 млн);

14. Нелсон Семеду (з Бенфіки за 30 млн);

15. Еммануель Петі (з Арсенала за 15 млн).

Наразі 35-річний Дмитро Чигринський виступає у Греції за Іонікос. Його контракт триває до літа 2024 року.