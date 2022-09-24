Іспанія

Клуб розглядає варіант із 35-річним футболістом.

Барселона вивчає варіанти, як покращити стосунки з Ліонелем Мессі, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, влітку 2023 каталонський клуб хоче повернути аргентинця до свого складу. Проте, для початку необхідно проаналізувати зарплатний фонд і чи підійде Мессі під тактику команди.

Крім того, Барселона вивчає варіант повернення Мессі як посол клубу.

Зазначимо, що зараз відносини між Жоаном Лапортою та футболістом кращі, ніж улітку 2020 року, коли Мессі залишив клуб і перейшов до ПСЖ.