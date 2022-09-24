Іспанія

У складі каталонської команди француз заробляв більше.

У 2018 році Антуан Грізманн підписав п'ятирічний контракт з Атлетіко. За його умовами, зарплата гравця в перший сезон склала 17 мільйонів євро після виплати податків, а премія – 3 мільйони. Враховуючи інші бонуси, за п'ять років француз заробив би 100 мільйонів євро.

У 2019 році Грізманн перейшов до Барселони і підписав контракт на п'ять років із зарплатою 98 мільйонів євро до сплати податків. З урахуванням усіх бонусів, форвард у каталонському клубі міг би заробити 177,7 мільйона до вирахування податків. Сума виплачених бонусів за два сезони становила 46,5 мільйона євро до податків.

Якби гравець залишився в Атлетіко, то за ті ж два роки отримав би бонуси на суму 40 мільйонів євро після сплати податків – майже вдвічі більше, ніж у Барселоні.

З минулого сезону Грізманн виступає за Атлетіко на правах оренди з Барселони.