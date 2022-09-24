Бельгійський футболіст поділився планами на майбутнє.
Еден Азар, Getty Images
24 вересня 2022, 14:59
Еден Азар хоче грати більше на футбольному полі та набрати форму до майбутнього Мундіалю.
"Знаю, що я можу зробити. Тепер хочу набрати форму до чемпіонату світу. Подивимося, що вирішить Мартінес, але я щасливий, коли граю. Викладаюся на повну, коли на полі.
У мене делікатна ситуація в Реалі. Мені хочеться грати більше, але більше не можу зробити. Завжди казав, що старий Еден Азар повернеться, коли заграє. Мені просто потрібно повернутися в ритм", — наводить слова Азар ESPN.
Цього сезону Еден Азар забив один гол і зробив один асист у чотирьох матчах за мадридську команду.