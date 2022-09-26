Уругваєць ще не вирішив, як залікуватиме ушкодження.
РОНАЛЬД АРАУХО, GETTY IMAGES
26 вересня 2022, 13:36
Рональд Араухо на даний момент ще не вирішив, як лікуватиметься від травми, повідомляє Diario Sport.
23-річний футболіст готовий прислухатися до лікарів Барселони, оскільки не хоче повторити шлях Самюеля Умтіті та Ансу Фаті.
Представники збірної Уругваю тиснуть на Араухо і переконують його відмовитися від операції заради участі у чемпіонаті світу.
У Барселоні вважають, що Рональд пропустить близько півтора місяця. Клуб хотів би, щоб гравець повністю відновився від травми до другої половини сезону.