Іспанія

Мадридці готуються до того, що Ян Облак може залишити клуб літом.

Атлетіко Мадрид може зробити сміливий крок щодо зірки Астон Вілли Еміліано Мартінеса , якщо Ян Облак покине клуб наступного літа.

Контракт словенського гравця закінчиться в кінці сезону, і він ще не визначився щодо своїх планів підписати нову угоду з клубом.

Оскільки майбутнє Облака невідоме, головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне вже будує плани щодо забезпечення йому заміни, котрою може стати голкіпер Астон Вілли Еміліано Мартінес.

Атлетіко може продати Облака в січні, якщо він відмовиться від продовження, щоб не втратити його безкоштовно в 2023 році.

Якщо словенець вирішить піти, Атлетіко спокусить аргентинця Лігою чемпіонів, щоб виманити Мартінеса з Бірмінгема.

Контракт Еміліано з Віллою діє до 2027 року, а команда Прем'єр-ліги вимагатиме за нього приблизно 30 мільйонів фунтів.