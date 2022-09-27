Іспанія

Ветеран Атлетіка перейшов до левантійського клубу.

Колишній голкіпер Атлетіка Яго Еррерін приєднається до Валенсії в якості вільного агента.

Угода із гравцем буде підписана до кінця цього сезону.

Останнім клубом у кар'єрі іспанця був саудівській Ар-Раїд, який він залишив влітку цього року та став вільним агентом.

Після травми воротаря Хауме Доменека тренереський штаб левантійців запропонував Ерреріну провести із клубом двотижневу підготовку, за підсумками якої й було прийнято рішення на користь футболіста.

Нещодавно Валенсія продовжила контракт із конкурентом екс-гравця Атлетіка Георгі Мамардашвілі.