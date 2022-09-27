Ветеран Атлетіка перейшов до левантійського клубу.
Яго Еррерін
27 вересня 2022, 09:54
Колишній голкіпер Атлетіка Яго Еррерін приєднається до Валенсії в якості вільного агента.
Угода із гравцем буде підписана до кінця цього сезону.
Останнім клубом у кар'єрі іспанця був саудівській Ар-Раїд, який він залишив влітку цього року та став вільним агентом.
Після травми воротаря Хауме Доменека тренереський штаб левантійців запропонував Ерреріну провести із клубом двотижневу підготовку, за підсумками якої й було прийнято рішення на користь футболіста.
Нещодавно Валенсія продовжила контракт із конкурентом екс-гравця Атлетіка Георгі Мамардашвілі.