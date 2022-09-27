Іспанія

Захисник пропустить найближчий матч своєї команди.

Ектор Бельєрін отримав ушкодження під час тренування Барселони, повідомив офіційний сайт іспанської команди.

27-річний футболіст відчув дискомфорт у камбалоподібному м'язі під час ранкового тренування. Завтра він пройде обстеження, яке визначить міру серйозності пошкодження.

Проте Бельєрін не зіграє у найближчому матчі каталонців.

Зазначимо, що 1 жовтня Барселона зіграє з Мальоркою на виїзді у рамках 7-го туру Ла Ліги.