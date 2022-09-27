Захисник пропустить найближчий матч своєї команди.
Ектор Бельєрін, ФК Барселона
27 вересня 2022, 15:28
Ектор Бельєрін отримав ушкодження під час тренування Барселони, повідомив офіційний сайт іспанської команди.
27-річний футболіст відчув дискомфорт у камбалоподібному м'язі під час ранкового тренування. Завтра він пройде обстеження, яке визначить міру серйозності пошкодження.
Проте Бельєрін не зіграє у найближчому матчі каталонців.
Зазначимо, що 1 жовтня Барселона зіграє з Мальоркою на виїзді у рамках 7-го туру Ла Ліги.