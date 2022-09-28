Іспанія

Форвард зробив цікаве зізнання.

Вихованець баскського Атлетіка Фернандо Льоренте колись був дуже помітною постаттю в футбольній Європі, а різноманітні клуби свого часу загалом виклали за нього близького 21 млн євро, при тому, що на піку своєї форми від пішов із розташування "левів" до туринського Ювентуса в статусі вільного агента.

І ось, після виступів за "зебр", Севілью, Свонсі, Тоттенгем, Наполі, Удінезе та Ейбар уже 37-річний виконавець опинився на межі завершення професійної кар’єри, перебуваючи з літка цього року в статусі вільного агента.

Утім, футбольні будні чемпіона світу та Європи в складі збірної Іспанії на клубному рівні могли піти й геть іншим чином, якби свого часу йому трохи більше поталанило з трансфером до мадридського Реала.

"Із Атлетіком усе склалось не так, як я того хотів би. Я був вимушений прощатись із клубом, у якому перебував із 12 до 28 років. Там я почувався як удома.

Мені дуже шкода, що я не зміг повернутись, і повноцінно попрощатись із командою. Але сталось так, як сталось — я все одно залишився задоволеним тими кар’єрними перегонами, які мені вдалось провести.

Не знаю, що там буде в майбутньому, бо наразі я відновлюватимусь від пошкодження ще близького трьох місяців. Але я не планую завершувати кар’єру, тому зараз підтримую себе в формі. Шукаю те, що мене захоплює в футболі.

Свого часу були чутки щодо мого можливого трансферу до Реалу, але я ніколи не був близьким до цього. Щоразу, як Реал телефонував по мене до Атлетіка, у мене завжди був чинним контракт із клубом.

Атлетік ніколи не хотів мене відпускати до Мадриду, і сам Реал у підсумку не захотів виплачувати гроші, які за мене вимагали в нього.

Лише одного разу ми були найближче до того, аби укласти домовленість — коли я залишав клуб, проте Ювентус був спритнішим.

Я й зараз із задоволенням би надів "вершкову" футболку, бо Реал — найкраща команда світу станом на сьогодні. Те, що вони роблять у Лізі чемпіонів, є неймовірним.

Чи піду я до Реалу, якщо мені завтра зателефонує Анчелотті? Звісно, навіть безкоштовно", — заявив іспанський виконавець.

За свою кар’єру Льоренте забив 180 голів та віддав 60 гольових передач у 624 матчах.