Іспанія

Футболіст напередодні отримав травму.

Півзахисник Лука Модрич повернувся у розташування мадридського Реала після матчів Ліги націй за збірну Хорватії із пошкодженням.

Як стало відомо Sport.es, півзахисник вже пройшов обстеження на базі, яке показало перевантаження м'язів стегон.

Лікарі вважають, що хорвату знадобиться близько 10 днів на відновлення. Але у цей період часу Реал зіграє три матчі.

Другого жовтня команда Карло Анчелотті прийматиме Осасуну, п'ятого числа зустрінеться із Шахтарем у Лізі чемпіонів, а восьмого гостюватиме у Хетафе.

У тренерському штабі Реала сподіваються на те, що Модрич повністю відновиться до 16 жовтня, коли команда зіграє Ель-Класіко проти Барселони.