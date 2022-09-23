Функціонер вважає, що проєкт під назвою Суперліга давно мертвий.
Нассер Аль-Хелаїфі, Фото ФК ПСЖ
23 вересня 2022, 21:32
Президент ПСЖ та Асоціації європейських клубів Нассер Хелаїфі висловився про перспективи Суперліги. Він вважає, що настав час остаточно забути про проєкт.
"Команди, які хочуть створити Європейську Суперлігу, беруть участь у турнірах УЄФА та святкують свій успіх там. Все добре. Наразі немає такої речі, як Суперліга, і ніколи не буде", — підсумував функціонер.
Нагадаємо, раніше Чеферін заявив, що турнір вже мертвий, а ця назва тримається на слуху виключно завдяки трьом особам.