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Функціонер вважає, що проєкт під назвою Суперліга давно мертвий.

Президент ПСЖ та Асоціації європейських клубів Нассер Хелаїфі висловився про перспективи Суперліги. Він вважає, що настав час остаточно забути про проєкт.

"Команди, які хочуть створити Європейську Суперлігу, беруть участь у турнірах УЄФА та святкують свій успіх там. Все добре. Наразі немає такої речі, як Суперліга, і ніколи не буде", — підсумував функціонер.

Нагадаємо, раніше Чеферін заявив, що турнір вже мертвий, а ця назва тримається на слуху виключно завдяки трьом особам.