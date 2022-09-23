Президент ПСЖ та Асоціації європейських клубів Нассер Хелаїфі висловився про перспективи Суперліги. Він вважає, що настав час остаточно забути про проєкт.

"Команди, які хочуть створити Європейську Суперлігу, беруть участь у турнірах УЄФА та святкують свій успіх там. Все добре. Наразі немає такої речі, як Суперліга, і ніколи не буде", — підсумував функціонер.

Нагадаємо, раніше Чеферін заявив, що турнір вже мертвий, а ця назва тримається на слуху виключно завдяки трьом особам.